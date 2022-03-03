Son dakika haber! Meclis üyeliğinin düşürülmesine 'yürütmeyi durdurma' kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! Meclis üyeliğinin düşürülmesine 'yürütmeyi durdurma' kararı

03.03.2022 17:55
Son dakika haber! Meclis üyeliğinin düşürülmesine 'yürütmeyi durdurma' kararı

Son dakika haber... BALIKESİR'in Susurluk İlçe Belediye Meclisi'nce 2021 yılında yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmadığı gerekçesiyle meclis üyeliği düşürülen AK Parti'li İbrahim Dürmüş, kararı yargıya taşıdı.

BALIKESİR'in Susurluk İlçe Belediye Meclisi'nce 2021 yılında yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmadığı gerekçesiyle meclis üyeliği düşürülen AK Parti'li İbrahim Dürmüş, kararı yargıya taşıdı. Balıkesir 1'inci İdare Mahkemesi'nde görülen davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararda, Dürmüş'ün sadece bir toplantıya izinsiz katılmadığı ve üyeliliğinin düşürülmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği belirtildi.

Susurluk Belediyesi Meclis Başkanlığı, 2021 yılında 11'i olağan, 2'si olağanüstü olmak üzere toplam 13 toplantının yarısından fazlasına katılmadığı gerekçesiyle, aynı zamanda büyükşehir belediye meclis üyesi olan AK Parti Susurluk İlçe Meclis Üyesi İbrahim Dürmüş'ün üyeliğini düşürülmesini geçen ay yapılan Meclis toplantısında sundu. Susurluk Belediye Meclisi'nin 14 Şubat günü aldığı kararla Dürmüş'ün üyeliği düşürüldü. Dürmüş'ün yerine ilçe meclis üyeliğine AK Parti'de birinci sırada yedek olan Serdar Tüfekçi getirildi, büyükşehir belediyesi meclis üyeliğine ise İYİ Parti'li Mehmet Çetin getirildi.İbrahim Dürmüş, üyeliğinin haksız yere düşürüldüğü iddiasıyla yargıya başvurdu. Balıkesir 1'inci İdare Mahkemesi, dün görülen duruşmada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, "Susurluk ilçesi belediye meclis üyesi olan davacının mart ayı toplantısındaki iki birleşimden bir birleşime katılması nedeniyle toplantıya katılmama durumunun oluşmadığı, aynı şekilde ekim ayındaki iki birleşimden oluşan toplantıya da bir birleşimde izinli olması nedeniyle toplantıya katılmama durumunun oluşmadığı, nisan ayındaki toplantıya Covid-19 nedeniyle karantinada olduğundan izinli sayılması gerektiği, haziran ve temmuz aylarındaki olağan toplantılar ile aralık ayındaki olağanüstü toplantıya ise izinli olarak katılmadığı, sadece aralık ayındaki toplantıya özürsüz ve izinsiz olarak katılmadığı, dolayısıyla bir yıl içindeki meclis toplantılarının yarısından fazlasına katılmama halinin gerçekleşmediği anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan davacının meclis üyeliğinin düşmesine yol açan dava konusu işlemin uygulanması halinde ilgilinin telafisi güç veya imkansız zararına neden olabileceği de açıktır" denildi.


Son dakika haber! Meclis üyeliğinin düşürülmesine 'yürütmeyi durdurma' kararı
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Balıkesir, AK Parti, Hisarcık, Susurluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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