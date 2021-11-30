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Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında - Son Dakika

Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında

30.11.2021 15:29

Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında Kozlu Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci"nin geçen Eylül ayında işyerinin önünde kurşunlanması ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında

ZONGULDAK - Kozlu Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Murat Birinci"nin geçen Eylül ayında işyerinin önünde kurşunlanması ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri geçen Eylül ayında işyerinin önünde kurşunlanması ile ilgili 3 ay süren çalışmanın ardından Meclis üyesini vurulmasıyla ilgili Emircan İleri ve Ercan İleri isimli iki kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. 2 kişinin emniyette ki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olay, geçen Eylül ayında Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde meydana geldi. Kozlu Belediyesi Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Celal Murat Birinci, ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Kozlu İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki işyerinin önünde arkadaşlarıyla oturduğu sırada, şapkalı ve maskeli olduğu iddia edilen saldırganın silahından çıkan 4 kurşunun ikisinin omzuna ve ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Celal Murat Birinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Şapkalı ve maskeli olduğu iddia edilen saldırganın, Murat Celal Birinci'ye silahını doğrultarak iki kez tetiğe bastığı ancak silahının patlamadığı, daha sonra ise saldırgan yine tetiğe basarak 4 el ateş ettiği öğrenildi.

Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında
Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında
Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında
Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında

Murat Birinci, Zonguldak, Hisarcık, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meclis üyesi kurşunlanma olayında yeni gelişme 2 kişi gözaltında - Son Dakika


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