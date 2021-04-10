Son dakika haber: MediaMarkt Club'dan "Aldıkça Kazan" fırsatı

Teknolojiseverlere yılın neredeyse tamamında çeşitli fırsatlar sunan MediaMarkt Türkiye, sadakat programı MediaMarkt CLUB ile "Aldıkça Kazan" diyerek belirli alışverişlerde hediyeler ve indirim çekleri dağıtıyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Club ile teknolojiseverlere çeşitli indirimler sunan şirket, bu kez "Aldıkça Kazan" diyerek belirli alışverişlerde teknolojiseverlere hediye çeki kazanma hakkı sağlarken çeşitli hediyeler de dağıtıyor.

Club ile yapılacak her 3, 6, 9 ve 12'nci alışverişlerde teknolojiseverlere, yaptıkları alışverişin tutarına göre belleklerden kulaklıklara ve akıllı diş fırçalarına kadar hediyeler ve 120 TL'ye varan çekler dağıtıyor.