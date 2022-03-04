Son dakika haber! MEDİCAL PARK HASTANESİ'NDE OBEZİTE HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te Özel Medical Park Hastanesi 4 Mart Dünya Obezite Gününde farkındalık oluşturmak için birçok branşta doktorun katılımı ile toplantı düzenledi.

Obezite hastalığının tanımı, belirtileri, tedavi yöntemleri hakkında gerçekleştirilen toplantıda gelişen teknoloji ile birlikte Medical Park Hastanesi'nde sunulan cerrahi işlemlere de dikkat çekildi. Toplantıya Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, Beslenme ve Diyet Uzmanı Doktor Özlem Güleçoğlu, Psikiyatri Uzmanı Doktor Rıfat İnci, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Mesut Gül, Genel Cerrahi Doçent Doktor Ersin Borazan, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Ümit Çınkır, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, Gastroenteroloji Uzmanı Doçent Doktor Sait Dağ katıldı.

'AMACIMIZ OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK'

Obeziteye karı farkındalık yaratmak için ilgili alanlarda birçok hekimin görüşlerinin alındığını söyleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin,?4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle çağımızın büyük bir sağlık problemi olan obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak obeziteyle ilgili tüm branşlarımızda bir basın açıklaması yapmak istedik. Amacımız obezite hastalığına dikkat çekmek ve bununla ilgili yapılan tedaviler hakkında bilgiler vermektir? diye konuştu.Obezitenin önlenebilir bir toplum sağlık sorunu olduğunu dile getiren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Ümit Çınkır, 'Obezite genel anlamıyla vücut ağırlığının boya oranının artışıyla ortaya çıkan bir durumdur. En önemli önlenebilir bir halk sağlığı problemidir. Önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Obezitenin önlenmesiyle birlikte birçok kalp hastalığı, karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon ve depresyon gibi durumlar çözülebilir. Bu nedenle obezitenin öncelikli olarak tanısının ve tedavisinin yapılması gerekiyor diye konuştu.

'YOĞUN SİTRES OBEZİTEYİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR'

Obezitenin sitrese bağlı bir hastalık tarafının da olduğuna dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Doktor Rıfat İnci ise, 'Günümüz ruhsal rahatsızlıklarında yeme bozuklukları çok sık görülmektedir. Özellikle strese bağlı aşırı yeme veya yeme düzensizliği buna bağlı mide, bağırsak problemleri çok sık görülmektedir. Bu durumda insanlarda kilo alımına neden olmaktadır. Psikiyatrik durumlar obezitenin dirençli olmasını arttırmaktadır. Bize gelen çoğu danışanımız kilo veremediklerini bunun içinde psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar' şeklinde konuştu.

'OBEZİTE CERRAHİ İŞLEMLERLE KESİN OLARAK ÇÖZÜLEBİLİR'

Obezitenin cerrahi işlemlerle kesin olarak çözülebildiğini söyleyen Genel Cerrah Doçent Doktor Ersin Borazan, önem gösterilmesi gereken konunun obzeiten korunmak olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladıAsıl önemli olan obeziteden korunmaktır. Özellikle genetik yatkınlığı olan insanların çevresel etkenlere çok dikkatli olması gerekiyor. Cerrahi tedavi obezitede hayati önem taşıyor ve kesin tedavi şekli diyebiliriz. Obeziteden kaynaklı ölümleri önlemek şu anda mümkün. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalara cerrahi işlem uygulanır.