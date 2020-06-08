Son dakika haber! Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.