Son dakika haber | Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.
09.12.2020 01:19
Son dakika habere göre Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.
Medipol Başakşehirli futbolcular, yardımcı antrenör Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle çekildikleri PSG maçında sahaya çıkmama kararı aldı.
Saldırı, PSG, Spor, Son Dakika
- Kaynak: AA
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