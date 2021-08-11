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Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala - Son Dakika

Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala

11.08.2021 19:27

Son dakika kültür sanat haberi: Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala Çanakkale Savaşlarında ortaya koyduğu fedakarlıkla bilinen Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Seddülbahir Kalesi'nde yapıldı.

Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşlarında ortaya koyduğu fedakarlıkla bilinen Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin galası Seddülbahir Kalesi'nde yapıldı.

Biga Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan, yönetmen ve yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, Tarih Danışmanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, senarist Cem Fakir ile Belgesel Danışmanı Ömer Arslan ve büyük bir ekip tarafından tamamlanan 'Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin gala gecesi Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Galaya; Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Prof. Dr. İlber Ortaylı, vali yardımcıları, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale ve Biga protokolü, filmin oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala programında konuşan Yönetmen ve Yapımcı Gökhan Tarkan Karaman, "Çanakkale kahramanımızın Gelibolu Yarımadasında, Biga'da, Alçıtepe'de izini sürdük. En son olay mahallinin olduğu yer olan Seddülbahir'e geldik. Buradaki taşa dokunduk, şehitlerimizin, gazilerimizin, Bigalı Mehmet Çavuş'umuzun izini burada bulduk. Çanakkale fedakarımız içinde bulunduğumuz alanda savaşta ve burayı korudu. Siperin ardı vatan diyerek müthiş bir kahramanlık gösterdi. Birçok yeni tarihi belgeye ulaştık. Kahramanımızın hayatını bir nebze de olsa size aktarmaya çalıştık. Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan ve Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir'e, Çanakkale Valiliğimize, Gestaş'a ve Aykar İnşaat'a teşekkür ederim" dedi.

Mehmetçik isminin Bigalı Mehmet Çavuş'tan geldiğini söyleyen Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Birinci cihan harbinde Türkiye büyük işler başardı. Gelibolu'da dayandıkları bir savaş verdiler. Herkesi çok şaşırttı. Birinci Dünya Savaşında İngiltere bizi müttefik olarak istemeyenler Türklerin savaşının artık bittiğini düşünüyorlardı. Almanlar ise Türk askerinin kapasitesini iyi olduğunu biliyorlardı. İngiltere dört yıl boyunca Türklerle savaştı. Türkler gücünü gösterdi. Çanakkale savaşlarından sonra 1918'de İstanbul'a girenler eğer 1915 yılında girselerdi bir daha biz ne burada bu toplantıyı yapardık ne de İstanbul'a turist pasaportu dışında girmemiz mümkün olurdu. Bigalı Mehmet Çavuş öbürleri gibi olağan üstü savaş kabiliyeti gösteren, imkansızlıklara dayanan askeriyeyi temsil eder. Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş'u rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Mehmet Çavuş'un hayatını beyaz perdeye aktarmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bu gece şehitler diyarı Çanakkale'mizde çok gururlu, mutlu ve bir o kadar da duygusal bir gecedeyiz. Hayalimiz olarak gördüğümüz ve arkadaşlarımızın binbir zahmetle aylarca çalışıp ortaya çıkardığı tarihi bir projenin gerçekleştiği gecedeyiz. Çanakkale Fedakarı, Seddülbahir Kahramanı ve Mehmetçiğimizin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuşumuzun savaş yıllarındaki fedakarlığını ve hayatını anlatmaya çalıştığımız belgeselimiz gelecek kuşaklara emanetimizdir. Kahramanımızın yaşamı büyük bir yokluk, zorluk ve fedakarlık içinde geçiyor. Bu örnek hayatı gelecek nesillere anlatmanın, yurtiçinde ve yurtdışında tanınmasını sağlamanın ve her Bigalının hatırlamasının değerli bir görev olduğuna inandık. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur anlayışıyla bizler geçmişimizi unutmayacak ve unutturmayacağız dedik. Allah'a şükürler olsun belgeselimizi tamamladık ve kahramanlık destanının yazıldığı yerde düzenlediğimiz gala gecemizde hep beraber bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gümüş saat ve tabaka ile ödüllendirdiği, Enver Paşa'nın imtiyaz madalyası taktığı kahramanımız, kıymetlimiz 'Bir yürek bir de kürek yeter' diyerek istihkam küreği ve taşla düşmanı püskürtecek kadar cesur; çarpışmada yaralanıp tedavisinin ardından hava değişimi için gittiği köyünde 'Arkadaşlarım cephede savaşırken ben burada yatamam' diyecek kadar fedakar; savaştan sonra kendisine teklif edilen maddi yardımlara 'Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım' diyecek kadar da vatansever ve adanmış bir ruhtur. Allah kendisinden razı olsun. Vatan için kan döküp can verenlerin değerini anlamaya vesile olması dileğiyle belgeselimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 10 Ağustos zafer günüdür. Anafartalar Zaferimizin 106. yıldönümü kutlu olsun. Çanakkale'yi geçilmez yapan Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda dünyaya meydan okuyan vatan, millet ve kutsal değerler söz konusu olduğu zaman canını ortaya koyan başta Anafartaların gazi komutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bigalı Mehmet Çavuş Çanakkale Destanını yazan kahramanlarımızdan biridir. Tüfekle, taşla toprakla, yumrukla ve küreğiyle savaşmıştır. Savaştan sonra da kahraman yaşamına devam etmiş bir timsaldir. Belgeselin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çanakkale kahramanlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Belgeselimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli'nin ilk gösterimi yapıldı. Belgeselde, Mehmet Çavuş'un hem savaş yıllarındaki cephede ortaya koyduğu kahramanlık hem de yaşamındaki mütevazi duruşu ve fedakarlığı anlatılırken Biga'nın Bahçeli Köyü'ndeki yaşadığı evin restore edilerek müze haline getirileceği duyuruldu. Belgesel filmin gösterimi sonrasında hediye ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala
Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala

Bigalı Mehmet Çavuş, Seddülbahir Kalesi, Seddülbahir, Çanakkale, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Mehmet Çavuş Belgeseli'ne, Seddülbahir Kalesi'nde muhteşem gala - Son Dakika


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