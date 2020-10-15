Son dakika haber | Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yalnız bırakmıyor

15.10.2020 00:57
Son dakika haber | Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yalnız bırakmıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yalnız bırakmayan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi 177 bin 379 kişiye 203 bin adet gıda kolisi ile 3 milyon 811 bin 664 adet ekmek dağıttı.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yalnız bırakmayan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi 177 bin 379 kişiye 203 bin adet gıda kolisi ile 3 milyon 811 bin 664 adet ekmek dağıttı. Cami ve kiliseleri onaran Mehmetçik, tespit ettiği 3 bin 323 El Yapımı Patlayıcıyı imha etti. Terör örgütü tarafından sivil halka saldırıda kullanılmak istenen 95 adet bomba yüklü aracı da imha eden Mehmetçik, terör örgütüne ait bin 446 tünelden oluşan 169 kilometre uzunluğundaki yer altı tünel ağını da tespit edip ortadan kaldırdı.

Suriye'nin kuzeyinde yaşayan halkı PKK/YPG terör örgütünün zulmünden kurtarmak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatında büyük bir başarı örneği sergileyen Mehmetçik, harekattan sonra da bölge halkını yalnız bırakmıyor.

Yüz binlerce gıda kolisi ile milyonlarca ekmek dağıtıldı

Harekatın birinci yılı geride kalırken Suriye'nin Resulayn ve Telabyad kentleri ile kırsalında yaşayan 177 bin 379 kişiden oluşan 30 bin 593 aileye toplam 204 bin koli gıda yardımı yapan Mehmetçik, gıda kolilerinin yanı sıra bölge halkına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan fırınlarda üretilen 3 milyon 811 bin 664 adet etmek dağıttı. Şehir merkezinden uzak, ulaşılması güç olan en ücra yerlerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra çeşitli hizmetlerin de ulaşmasını sağlayan Mehmetçik, kırsalda yaşayan halkın bütün ihtiyacını büyük bir hassasiyetle belirleyip çalışmalar başlatıyor. Başta Afad ve Türk Kızılayı olmak üzere bir çok kurumun yardımlarını bölgeye ulaştıran askerler, halkın sağlık hizmetlerinden faydalanması için de çadırlar kuruyor.

Bölgedeki 3 bin 323 El Yapımı Patlayıcı imha edildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol, bina ve arazi arama- tarama çalışmalarını aralıksız devam ettiren Mehmetçik, sivil halkın zarar görmemesi için her taşın altına bakmaya devam ediyor. Harekatın sona ermesinden bu güne kadar yapılan arama tarama çalışmalarında PKK/YPG terör örgütü tarafından tuzaklanmış 3 bin 323 adet El Yapımı Patlayıcıyı (EYP) tespit edildi. Patlayıcılar, halk zarar görmeden askerler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

169 kilometrelik terör ağı

Yerin üstünde arama ve tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, yerin altındaki terör yuvalarını da bularak imha ediyor. Mehmetçik ile Suriye Milli Ordu unsurları tarafından bu güne kadar yapılan ortak çalışmada terör örgütüne ait bin 446 tünelden oluşan 169 kilometre uzunluğundaki yer altı tünel ağı tespit edildi. Tüneller yine kontrollü bir şekilde ortadan kaldırıldı.

95 bombalı araç patlatılamadan imha edildi

PKKYPG terör örgütü, Barış Pınarı Harekatı bölgesine zaman zaman bomba yüklü araçlarla saldırı düzenleme girişiminde bulunuyor. Bütün yollarda kontrol noktası kuran Mehmetçik ve SMO askerleri, sivil halk ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanılmak istenen 95 adet bomba yüklü araç ile motosikleti de hain terör örgütü emellerine ulaşmadan tespit edip imha etti.

Yaklaşık 300 bin kişi sağlığına kavuştu

Teröristlerin harekatta kalkan olarak kullanmak istedikleri ve altına bomba döşediği Resulayn Hastanesi ile kaçarken ateşe verdikleri Telabyad Hastanesini onaran Türkiye, yaklaşık bir yıl içinde bölgede yaşayan 299 bin 245 kişinin bu hastaneler ile kırsalda geçici olarak kurulan mobil hastane çadırlarda sağlığına kavuşmasını sağladı.

409 okulda 40 bin 530 öğrenci eğitim görme imkanı buldu

Terör örgütünün tahrip ettiği 409 okulun tamamının onarılmasına yardımcı olan Mehmetçik, okullarda görevlendirilen 2 bin 163 öğretmen ile 40 bin 530 öğrencinin güvenliğinin yanı sıra okul malzemesi ihtiyacının da karşılamasına aracı oldu. Resulayn'da 68, Telabyad'ta ise 24 olmak üzere toplam 92 camiyi onaran Mehmetçik, biri Telabyad'ta olmak üzere 7 kilisenin de onarılmasını sağladı. - TEL ABYAD

Barış Pınarı Harekatı, Mehmetçik, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mehmetçik Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yalnız bırakmıyor - Son Dakika

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