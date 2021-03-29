Son dakika haber | Mehmetçik, Çukurca'daki terörle mücadele harekatını "süper ayın" ışığında gerçekleştirdi
29.03.2021 18:03
Son dakika habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Çukurca'daki teröristle mücadele harekatını, dün gece "süper ayın" ışığında icra etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Çukurca'daki teröristle mücadele harekatını, dün gece "süper ayın" ışığında icra etti.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin, Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2173 rakımlı Tepe Üs bölgesindeki teröristle mücadele harekatına ait fotoğraflara yer verildi.
"Bize Ay Yıldız'ın ışığı yeter!" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, teröristle mücadele harekatının dün gece "süper ayın" ışığında gerçekleştirildiği kaydedildi.
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