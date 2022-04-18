Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı - Son Dakika
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Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

18.04.2022 09:42
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Bakan Akar, "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Burada Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi alan Bakan Akar daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, BU GECE İTİBARIYLA PENÇE KİLİT OPERASYONU'NU BAŞLATMIŞTIR"

Hava harekatındaki ilişkin bilgi alan Akar, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır" diye konuştu.

Operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını vurgulayan Akar, "Hazırlanan plan kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu. Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK Helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti. Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının görev aldığı harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile harekat merkezlerinden takip ettiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Harekatla ilgili planlama safhasından itibaren detaylı bir çalışma yaptık. Mehmetçiğimiz asil milletimizin sevgisinden, güveninden ve duasından aldığı ilhamla komutanlarının emir ve komutasında çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürütüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri başaracağından şüphemiz yok. İnşallah bu harekat da planlandığı şekilde başarıyla tamamlanacak. Sonuç olarak 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale alınıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada tüm bu faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrar ifade etmek isterim ki bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir."

HAREKATA KATILAN PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Akar, "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak" dedi.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Akar, "Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı
Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

YORUMLAR
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Milli, Terör, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı - Son Dakika


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