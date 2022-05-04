Mehmetçik Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) terörü kaynağında bitirmek amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu başarıyla sürdürülüyor. Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütüne ait mağara, sığınak ve barınaklar da yerle bir ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Pençe Kilit Operasyonu hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Bakanlık tarafından operasyonun güncel durumu hakkında yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürüyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor" denildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya ek olarak, terör örgütüne ait sığınak, mağara ve barınaklarda ele geçirilen mühimmatlar da paylaşıldı. Söz konusu açıklamaya göre son olarak ele geçirilenler ise şöyle:

"20 adet el bombası, 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 51 adet 82 mm havan mühimmatı, 7 adet 60 mm havan mühimmatı, 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı, 5,56 mm mühimmat, 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu, 13 adet basma düzenekli EYP, EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi, infilaklı fitil, sıvı cıva, 2 adet oksijen tüpü, 3 adet telsiz vericisi, 19 adet radyo frekans vericisi, 1 adet Yaesu telsiz, ilk yardım çantası, 2 adet termal şemsiye, kafa feneri."

(Utku Şimşek/İHA)