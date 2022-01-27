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Son dakika haber: Mehmetçik Tunceli'de düzenlediği 2598 operasyonla teröristlere göz açtırmadı - Son Dakika

Son dakika haber: Mehmetçik Tunceli'de düzenlediği 2598 operasyonla teröristlere göz açtırmadı

27.01.2022 11:01
Son dakika haber: Mehmetçik Tunceli'de düzenlediği 2598 operasyonla teröristlere göz açtırmadı

Son dakika haber... Tunceli'de güvenlik güçleri 2021 yılında düzenlediği 2598 operasyonla 17 teröristi etkisiz hale getirdi, 2 örgüt mensubunu sağ yakaladı.

Tunceli'de güvenlik güçleri 2021 yılında düzenlediği 2598 operasyonla 17 teröristi etkisiz hale getirdi, 2 örgüt mensubunu sağ yakaladı.

Sarp dağlar ve meşe ormanlarıyla kaplı kentte, güvenlik güçleri yaz kış, yağmur çamur demeden terör örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla kırsalı teröristlere dar eden güvenlik güçleri, örgüte lojistik açıdan da ağır darbe vurdu.

Zorlu arazi koşullarına rağmen teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, şehir merkezi ile 7 ilçe kırsalında 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 2598 operasyon düzenledi.

Geniş kapsamlı düzenlenen "Eren-7 Mercan-Munzur Dağları Operasyonu" ve "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" ile de kırsalda faaliyet yürüten güvenlik güçleri geçtiğimiz yıl 17 teröristi etkisiz hale getirdi, teslim olmaya ikna ettiği 2 örgüt mensubunu da sağ yakaladı. Operasyonlarda ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

187 sığınak, 50 mağara ve 18 depo imha edildi

Kadın astsubayların yanı sıra jandarma komanda, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel hareket (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin de görev aldığı operasyonlarda arazi arama tarama sırasında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 187 sığınak, 50 mağara ve 18 depo imha edildi.

Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise 34 el yapımı patlayıcı, 219 kilogram amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 RPG-7B roketatar silahı, 18 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M-16 piyade tüfeği, 1 PKM bixi makineli tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 2 tabanca, 3571 piyade tüfeği mühimmatı, 12 telsiz, 144 tüp ve çok miktarda örgütsel giyim, temizlik, inşaat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bu günlerde dağlarda operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek için özel kışlık kamuflajlarıyla sarp, dik ve ağaçlık arazileri didik didik aramaya devam ediyor.

Güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen Munzur, Mercan, Aliboğazı ve Ahpanos dağlarındaki mağara ve sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını yok etmeye devam ediyor.

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Güvenlik güçleri, Jandarma, Tunceli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mehmetçik Tunceli'de düzenlediği 2598 operasyonla teröristlere göz açtırmadı - Son Dakika


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