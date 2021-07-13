Son dakika haber... Meksika'da 2018'den bu yana 68 aktivist ve 43 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Meksika'da mevcut yönetim döneminde Aralık 2018'den bu yana 68 insan hakları ve çevre aktivisti ile 43 gazeteci öldürüldü.

Meksika'da 3 aktivistin bir ay içinde ayrı olaylarda vurularak öldürülmesi üzerine, Meksika İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 1478 aktivist ve gazetecinin halen hükümetin koruması altında olduğu ancak bu kapsamdaki 9 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Meksika'da Aralık 2018'den bu yana 68 insan hakları ve çevre aktivisti ile 43 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, göreve geldiği Aralık 2018'de, ülkedeki gazetecileri koruma sözü vermişti ancak hükümet, verdiği sözü tutamadığı yönünde ciddi eleştiriler alıyor.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvetçi yetkililer tarafından düzenlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.