Meksika'da 71 orman yangınıyla zorlu mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Meksika'da 71 orman yangınıyla zorlu mücadele devam ediyor

07.04.2022 23:35

Meksika haftalardır orman yangınları ile mücadele ederken, ülke genelinde aktif olan 71 orman yangını olduğu bildirildi.

Meksika haftalardır orman yangınları ile mücadele ederken, ülke genelinde aktif olan 71 orman yangını olduğu bildirildi.

Meksika'daki orman yangınları haftalardır devam ediyor. Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, ülkede şu anda aktif 71 orman yangını olduğu açıklandı. Ülke genelinde yangınlarla mücadelede 2 bin 671 itfaiyeci görev alırken, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar mücadeleye havadan destek veriyor. Ülkenin kuzey bölgelerinde biri Santiago şehrinde diğeri ise El Cielo Ekolojik Parkı'nda haftalar önce başlayan iki büyük orman yangını hala söndürülemezken, diğer bölgelerde yeni yangınlar çıkmaya devam ediyor.

Kuzeydeki Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrinde 24 Mart'ta çıkan orman yangınında şimdiye kadar 2 bin 800 hektarlık alan kül olurken, yangının yüzde 80'lik kısmı kontrol altına alındı. Nuevo Leon eyaleti yetkilileri, yangınla mücadelede 380 itfaiyecinin görev yaptığını, 7 uçağın ise yangına havadan müdahale ettiğini açıkladı.

Kuzey kesimdeki bir diğer büyük yangın ise Tamaulipas eyaletindeki El Cielo Ekolojik Parkı'nda 17 Mart tarihinde başladı. Yetkililer, toplamda bin 100 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının şimdiye kadar yüzde 60 oranında kontrol altına alındığını bildirdi. Alevlerle mücadelede 304 itfaiyeci görev yapıyor.

Meksika'da bahar aylarının gelmesiyle kuru ve sıcak iklimin yaşanması sonucu var olan orman yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. Conafor tarafından son açıklanan verilere göre, Chiapas eyaletinde 3'ü doğal koruma alanında olmak üzere toplam 8 aktif orman yangınında 2 bin 207 hektar, Durango eyaletindeki mevcut 7 orman yangınında bin 240 hektar, Jalisco eyaletinde aktif olan 8 orman yangınında ise 998 hektar ormanlık alanın yok olduğu bildirildi.

(Saim Sevinç/ İHA)

Meksika'da 71 orman yangınıyla zorlu mücadele devam ediyor
Meksika'da 71 orman yangınıyla zorlu mücadele devam ediyor
Meksika'da 71 orman yangınıyla zorlu mücadele devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da 71 orman yangınıyla zorlu mücadele devam ediyor - Son Dakika


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