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Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü

04.02.2022 00:24
Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü

Son dakika habere göre Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eyalete bağlı Tingüindin kasabasındaki bir evde, kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş 8 cesetle karşılaştı.

Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.

Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette, bu tarz toplu katliamlara sık rastlanıyor.

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Güvenlik güçleri, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Meksika'da bir evde 8 kişi vurularak öldürüldü - Son Dakika


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