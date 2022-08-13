Son dakika haber | Meksika'da hapishane kavgası sokağa taştı: 9 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber | Meksika'da hapishane kavgası sokağa taştı: 9 ölü

13.08.2022 03:08

Son dakika haberi... - Meksika'da hapishane kavgası sokağa taştı: 9 ölü Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki bir hapishanede yaşanan kavganın ardından, Los Mexicles suç örgütünün birçok noktada sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'da hapishane kavgası sokağa taştı: 9 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki bir hapishanede yaşanan kavganın ardından, Los Mexicles suç örgütünün birçok noktada sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Ciudad Jurez şehrindeki bir hapishanede birbirine düşman 2 suç örgütü olan Los Mexicles ile Los Chapos üyeleri arasında dün çıkan kavganın ardından, Los Mexicles çete üyeleri şehir sokaklarında sivillere saldırdı. Silahlı çete üyeleri tarafından bir pizzacıya yapılan saldırıda Mega Radio adlı radyo istasyonunda çalışan 4 kişi hayatını kaybetti. Bir benzin istasyonu ve 3 süpermarkete düzenlenen silahlı ve molotofkokteylli saldırılar sonucunda ise 2 işyeri ateşe verildi, 5 kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadının olduğu da bildirildi.

Çete üyesi 6 kişi tutuklandı

Kamu Güvenliği Müsteşarı Ricardo Mejia Berdeja saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının, Ciudad Jurez şehrinin 3 numaralı hapishanesinde birbirine düşman 2 suç grubuna mensup olan mahkumlar arasında başladığını, ancak bu suç gruplarından biri olan Los Mexicles adlı örgüt üyelerinin hapishane olaylarına misilleme olarak şehrin farklı noktalarında şiddet eylemleri gerçekleştirdiğini söyledi. Berdeja, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla şiddet eylemlerine katılan 6 Los Mexicles üyesinin tutuklandığını ve şu anda Ciudad Jurez şehrinde asayişin sağlandığını belirtti. Öte yandan Ciudad Jurez şehrindeki birçok süpermarket, restoran ve üniversitenin şiddet olayları sebebiyle bugün kapalı olacağı açıklandı.

Rakip çeteler hapishanede kavga etti

Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez kentinde bulunan Cereso 3 hapishanesinde rakip çeteler arasında kavga çıkmış, Chihuahua Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, hapishanedeki olayların çıkmasının ardından yetkililerin, polise haber verdiği ve çıkan kavgada 3 mahkumun hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Yetkililer, cenazelerin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini bildirirken, cezaevinde düzenin yeniden sağlandığını ancak polislerin tesiste kaldığını söylemişti.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Meksika'da hapishane kavgası sokağa taştı: 9 ölü - Son Dakika

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