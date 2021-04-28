Son dakika haber: Meksika'da iktidar partisinin iki adayının valilik seçimlerine katılması kurul kararıyla engellendi - Son Dakika

Meksika Federal Seçim Kurulu, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Morena Partisinin iki üyesinin, valilik seçimlerine yaptığı adaylık başvurusunu iptal etti.

Kurul, Guerrero eyaleti valiliği için aday gösterilen, turizm merkezi Acapulco'nun eski belediye başkanlarından Felix Salgado Makedonio ve Michoacan eyaleti valiliğine aday olan Raul Moron Orozco'nun, ön kampanyaları için ne kadar harcama yaptıklarının bilgisini vermeyerek seçim yasalarını ihlal ettiğine hükmetti.

Morena Partisinin 6 Haziran'da yapılacak valilik seçimleri için yeni adaylar belirlemesi istendi.

Adaylardan Salgado Makedonio, tecavüzle itham edilmiş ancak resmen suçlanmamıştı. İddialara rağmen Obrador'un, Salgado Makedonio'nun Guerrero eyalet valiliği seçimlerinde adaylığını desteklemesi, kadın hakları örgütlerini öfkelendirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un, bu örgütlerin ve Morena Partisinin üyelerinin artan baskısına rağmen Salgado Makedonio'ya destek vermesi, ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Meksika'da seçimlerde eşitliğin sağlanması amacıyla adaylara resmi finansman sağlanıyor. Adayların özel bağışlarda bulunmaları ve ceplerinden harcama yapmaları katı kurallarla sınırlandırılıyor.