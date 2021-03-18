Son dakika haber! Meksika'da orman yangınları nedeniyle 400'den fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

Meksika'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 400'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Meksika basınında yer alan habere göre, Coahuila eyaletine bağlı Arteaga kentinde dün başlayan orman yangınları, Nuevo Leon ile Santiago eyaletlerine de sıçradı.

Yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 400'den fazla kişi güvenli yerlere taşınırken, 1000 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Nuevo Leon Valisi Jaime Rordriguez Calderon, yangınların kontrol altına alınması için 7 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Devlet Sivil Koruma Direktörü Miguel Angel Perales de çok tehlikeli ve güçlü bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldıklarını, hava ve arazi koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.