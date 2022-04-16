Meksika'da petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da petrol rafinerisinde yangın

16.04.2022 22:00

Meksika'da bir petrol rafinerisinde dün çıkan yangının kontrol altına alınamaması sonucu rafineride çalışmalar durduruldu.

Meksika'da bir petrol rafinerisinde dün çıkan yangının kontrol altına alınamaması sonucu rafineride çalışmalar durduruldu.

Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki Salina Cruz Limanında yer alan Devlet Petrol Kurumu Pemex'e ait Antonio Dovali Jaime ham petrol rafinerisinde dün yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın hala kontrol altına alınamadı. Yetkililer, söndürme çalışmalarının başından beri yangının iki kez kontrol altına alındığını ve tekrar alevlendiğini söyledi. Bu sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle tekrar alev alan Antonio Dovali Jaime rafinerisinde yangın nedeniyle tüm çalışmalar durduruldu. Rafineri yetkilileri alevler sebebiyle tesisteki tüm bölümlerin risk altında olduğunu belirterek faaliyetin durdurulması kararı aldıklarını söyledi.

Oaxaca eyaleti sivil savunma yetkilileri rafinerinin güvenlik sebebiyle kordon altına alındığını açıklarken olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Antonio Dovali Jaime rafinerisinde en son 7 Ağustos 2021 tarihinde patlama sonucu bir yangın daha meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ise yaşanmamıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da petrol rafinerisinde yangın
Meksika'da petrol rafinerisinde yangın
Meksika'da petrol rafinerisinde yangın

YORUMLAR
500
Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu Rusya Luhansk'ta petrol rafinerisini vurdu Meksika'da 'Atlas Ocean Data' sergisi Meksika'da 'Atlas Ocean Data' sergisi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 23:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement