Son dakika haber | Meksika'da pizza restoranında patlama anı kamerada
01.12.2020 13:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Azcapotzalco bölgesinde pizza restoranında patlama meydana geldi.
Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Azcapotzalco bölgesinde pizza restoranında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yerel medyada yer alan habere göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'nun Azcapotzalco bölgesinde Belediye Başkanına ait pizza restoranında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Azcapotzalco Acil Kurtarma yaralılara müdahalede bulunurken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Olay anı ise bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına an be an yasıdı.
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