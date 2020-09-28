Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 187 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 886 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 886 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 730 bin 317 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187 kişi daha artarak 76 bin 430'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:30 - Kaynak: DHA
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