Meksika'da son 24 saatte 204 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 2 bin 917 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 2 bin 917 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 700 bin 580 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 kişi artarak 73 bin 697'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:39 - Kaynak: DHA
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