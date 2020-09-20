Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 455 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 167 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 167 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 694 bin 121 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 455 kişi artarak 73 bin 258'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:45 - Kaynak: DHA
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