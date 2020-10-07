Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte 471 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 471 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 828 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 828 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 794 bin 608 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 471 kişi daha artarak 82 bin 348'e ulaştı.