Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası

10.10.2020 10:08
Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika haberler: Meksika'da son 24 saatte 411 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 411 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 263 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 263 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 809 bin 751 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 411 kişi daha artarak 83 bin 507'ye ulaştı.


Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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