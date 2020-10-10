Son dakika haber: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 263 yeni koronavirüs vakası

Meksika'da son 24 saatte 411 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 263 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 263 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 809 bin 751 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 411 kişi daha artarak 83 bin 507'ye ulaştı.