Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm - Son Dakika

Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm

04.12.2020 07:29
Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643'e yükseldi. Ülkede 608 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 108 bin 173'e ulaştığı açıklandı.


Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm - Son Dakika Dünya


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