Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 800 ölüm - Son Dakika

Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 800 ölüm

03.12.2020 07:02
Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 800 ölüm, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika'da son 24 saatte 11 bin 251 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 11 bin 251 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 133 bin 613'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 11 bin 251 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 133 bin 613'e yükseldi. Ülkede 800 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 107 bin 565'e ulaştığı açıklandı.


Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 800 ölüm - Son Dakika Dünya


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