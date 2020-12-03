Son dakika haber... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 800 ölüm

Meksika'da son 24 saatte 11 bin 251 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 133 bin 613'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 11 bin 251 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 133 bin 613'e yükseldi. Ülkede 800 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 107 bin 565'e ulaştığı açıklandı.