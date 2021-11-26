Son dakika haber... Meksika'nın Sonora eyaletinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika haberler... Meksika'nın Kuzey sınırındaki Sonora eyaletinde, bir belediye binası yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'nın Kuzey sınırındaki Sonora eyaletinde, bir belediye binası yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eyalet yetkilileri, polis ve donanma ekiplerinin karşılık verdiği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, bölge sakinlerini şehir merkezinden uzak durmaya çağırdı. Saldırının, Miguel Aleman kasabası yakınlarında 14 gizli mezar bulunduğunun açıklanması sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti. Yetkililer, kasaba yakınlarındaki bir bölgede, yanmış, çürümüş cesetlerin bulunduğunu ancak kurbanların sayısının henüz belirlenmediğini kaydetti.

Sonora, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Meksika'nın Sonora eyaletinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika

Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!

AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira

AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor

Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı

Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı