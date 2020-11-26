Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 5 blok 272 daireyi kapsayan 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim programı düzenlenecek.

İl Kültür Müdürlüğü salonunda 28 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'da yapılacak olan anahtar teslim programında dairelerin sahipleriyle buluşacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'miz için önemli yatırımlar yaparak kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, Kazım Karabekir'de bulunan 110 anahtarı 110 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Tüm sosyal donatıları ile güzel bir ortam hazırlayacağız. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi. İnşallah Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ