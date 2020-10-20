Melikgazi Belediyesinin sağlık yatırımları devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden sağlık merkezinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, hizmetleri yaparken hayırsever vatandaşlar, özel sektör ve kamu kurumları ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

İlçede sağlık yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Ramazan Benli ile inşaatı devam eden sağlık ocağında incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Sağlık merkezinin projesi ve arsası belediyemize ait. Burada 112 Acil Sağlık ve Aile Sağlık Merkezi projesinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. En üst katını sağlıklı hayat merkezi yapacağız. Kanser tarama, diyetisyen ve psikolog olacak. Böylece farklı uygulamaları hayata geçireceğiz. Gelecek yıl inşallah bu projemizi bitireceğiz. Bahçelievler Mahallesi'nde büyük bir ihtiyaçtı. İhtiyacın giderilmesi için güzel bir hizmet oldu. Hayırlı olsun."

İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de "Kurumlar arası işbirliği içinde güzel bir çalışma oldu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri de bu bölge için oldukça yararlı olacaktır. Hayırlı olmasını dilerim. İnşallah seneye maskesiz pandemiyi atlatmış bir şekilde hizmete açarız." diye konuştu.