Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası - Son Dakika

Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası

19.01.2021 16:07

Son dakika habere göre - Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası Türkiye'nin bir çok yerinde kar ve dondurucu soğuklar yaşanırken Marmaris'te güneşi gören çoluk çocuk sokaklara çıktı.

- Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası

MUĞLA - Türkiye'nin bir çok yerinde kar ve dondurucu soğuklar yaşanırken Marmaris'te güneşi gören çoluk çocuk sokaklara çıktı.

Dün, Muğla il merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı görülmüştü. Bugün ise Marmarisliler sahillerde gezip, güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip çocukları ile birlikte, parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşların ise balık tuttuğu gözlemlendi.

Rus vatandaşı olan ve 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Elena Karsinova "Benim memleketim çok soğuk burası bana sıcak geliyor. Rusya şu an -30 derece" dedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler sahil boyunda devriye gezerek maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarmaya devam etti.

Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası
Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası
Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası
Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası

Hisarcık, Marmaris, Türkiye, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Memlekette kış, Marmaris'te bahar havası - Son Dakika


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