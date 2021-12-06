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Son dakika haber! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık - Son Dakika

Son dakika haber! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık

06.12.2021 16:40
Son dakika haber! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık

Son dakika gelişmesine göre Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Yalçın, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ek protokolle kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek için çalışmaların başlayacağını belirterek, "Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladık" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, bağlı sendikaların genel başkanları ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yalçın, "Kısa bir toplantı gerçekleştirdik. Toplu sözleşmede karar altına aldığımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyonla çalışılması kararını masaya yatırdık. Buna ilişkin, 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz ve komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık. Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken, eşdeğer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. İlk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak, taraflarla bir araya gelerek kamudaki puanlama, çalışma barışını bozan çeşitliliği bu konuda ele alarak aralarındaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konuda beklentiyi karşılamak konusunda bir çalışma başlamış olacak" diye konuştu.

'TOPLU SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL'Toplu sözleşmenin ardından ekonomideki hareketlilikten kaynaklı olarak kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü belirten Yalçın, "Onun için bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi sayın bakanla paylaştık. Bugünlerde Meclis'te gündeme getirilen doktorlar ve sağlık çalışanı özelinde bir düzenlemenin 21'ine ötelendiği ve ileri tarihe alındığı sonra açıklandı. Biz doktorlarımızın bu anlamda çalışma performanslarını görüyoruz. Verilecek ücretlerin de kesinlikle hakları olduğu konusunda hiç tereddüt etmiyoruz. Çünkü emeklerinin, gayretlerinin karşılığını alması gerekir. Ama bunun sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesini de çok sağlıklı olmadığını, çalışma barışını bozmakla beraber kamu barışı açısından da çok sağlıklı olmadığını ifade ettik. Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin bir kapsamı içerisindedir, toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir" dedi.'ALIM GÜCÜ DÜŞÜKLÜĞÜ GİDERİLECEK'Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeyi toplu sözleşmeye ek protokol olarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir düzenleme gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini söyleyerek, "Şimdi de Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde bir ek protokol yapma konusunda da bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokolle, alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkta bir araya gelmiş olacağız" ifadelerini kullandı.'15 OCAK'A KADAR ÇÖZÜLECEK'Kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin düzenleme konusunda somut bir rakamın gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Yalçın, "Beraber bir araya gelip çalışıldığında konuşulabilecek. Bunun alternatiflerini de biz kamuoyu önünde de paylaştık; ama bunu komisyon olarak bir araya gelip taraflar olarak belirleyeceğiz" dedi.Yalçın, prensip olarak bakanlıkla anlaştıklarını belirterek, memur maaşlarına yapılacak ek protokol düzenlemesinin 15 Ocak'ta hesaplara yatacak maaş zamlarından önce sonuçlandırmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKIYOR

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise sağlık çalışanlarının yarın ve 9 Aralık'ta yapacağı iş bırakma eylem kararının devam edeceğini belirterek, "Tüm Türkiye'de yarın eş zamanlı şubelerimiz basın açıklaması yapacak ve iş bırakma eylemini, işe gitmeme eylemini gerçekleştirmiş olacak. Perşembe günü de tüm Türkiye'den gelen teşkilatımızla beraber Sağlık Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacağız ve iş bırakma eylemini perşembe günü de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Vedat Bilgin, Ali Yalçın, Memur Sen, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Memurun alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık - Son Dakika


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