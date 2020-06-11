Son dakika haber... Memur-Sen işten çıkarılan belediye çalışanları için alanlara iniyor - Son Dakika

Son dakika haber... Memur-Sen işten çıkarılan belediye çalışanları için alanlara iniyor

Son dakika haberleri: Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, konfederasyona bağlı Bem-Bir-Sen'in Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan 468 sözleşmeli memur için 13 Haziran'da bir protesto gösterisi yapacağını söyledi.

Son dakika haber... Memur-Sen işten çıkarılan belediye çalışanları için alanlara iniyor, System.String[]

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, konfederasyona bağlı Bem-Bir-Sen'in Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan 468 sözleşmeli memur için 13 Haziran'da bir protesto gösterisi yapacağını söyledi.


31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin hemen ardından en çok konuşulan konulardan birisi de belediyelerde çalışan personellerin durumuydu. Birçok belediye başkanı seçimlerden önce işten çıkarma yapmayacağına dair söz vermesine rağmen binlerce belediye çalışanını seçimlerin ardından işten çıkardı. Adana'da da 468 sözleşmeli memurun iş akitlerine Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından son verildi.


Bunun üzerine harekete geçen ve işten çıkarılan belediye çalışanlarının işe geri dönmesini isteyen Memur-Sen, tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin başlangıcını Adana'dan yapacak.


Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından organize edilen eylem ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, protesto eylemine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da katılacağını söyledi.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 468 sözleşmeli memurun işten çıkarıldığını ifade eden Başkan Mehmet Sezer. "Arkadaşlarımızın iş akitlerinin haksız olarak feshedilmesine, sendika üyelerinin toplu şekilde istifaya zorlanmasına ve sendika yöneticilerinin sürgün benzeri bir yöntemle görev yerlerinin değiştirilmesine yönelik hukuk dışı uygulamaları protesto ediyoruz. Bunun için Adana Büyükşehir Belediyesindeki sözleşmeli personele yönelik zulme dur demek amacıyla bu eylemi gerçekleştirecek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, 'Emekçinin işine, ekmeğine dokunma' diyeceğiz" dedi.


Eylem için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve eylem sırasında pandemi sürecine uygun bir şekilde gerekli hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak hareket edeceklerini söyleyen Başkan Sezer, 13 Haziran 2020 günü Adana İstasyon Meydanı'nda saat 10.00'da düzenlenecek protesto gösterisini yoğun bir katılımla gerçekleştireceklerini söyledi. - ADANA

Memur Sen, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Memur-Sen işten çıkarılan belediye çalışanları için alanlara iniyor - Son Dakika Ekonomi

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