Son dakika haber! Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü rüşvet iddiasıyla gözaltında - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürü, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir kişiden rüşvet aldığı iddiasıyla Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş.'nin belediyedeki odasında ve evinde arama gerçekleştirdi. Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş., aramanın ardından polis ekipleri tarafından rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR