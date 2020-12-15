Son dakika haber | Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber | Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi

15.12.2020 18:08
Son dakika haber | Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçmek isterken içinde bulunduğu hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden Soner Uyar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçmek isterken içinde bulunduğu hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden Soner Uyar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, geçen 13 Aralık Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanakla suyla doldu. Dün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Alistart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar (41) ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ileride dere kıyısına vurmuş olarak bulundu. Ancak, araçta Aslan ve Uyar'ın izine rastlanmadı. Mehmet Aslan ve Soner Uyar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, 16.5 saat sonra kayboldukları yere yaklaşık 4 kilometre mesafede su yüzeyinde bir çocuk babası Soner Uyar'ın cesedine ulaştı. 1 saat sonrasında da Mehmet Aslan'ın cesedi, polis helikopteri tarafından tespit edilip, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı. Aslan ve Uyar'ın cesetleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.YASAKTAN KAÇMIŞLARİki kişinin yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Birlikte oturup, sohbet eden 5 arkadaşın, günün sonunda Ayhan Alistart ve Soner Uyar'ı İzmir'deki evlerine bırakmak için yola çıktıkları, ancak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ana yoldan gitmeyi tercih etmedikleri öğrenildi. Araçtakilerin su birikintisinin bulunduğu yere geldikten sonra geçip geçmeme konusunda fikir ayrılığına düştükleri, aracın ise suya girmesinin hemen ardından stop edip sürüklendiği belirlendi.TOPRAĞA VERİLDİSel sularına kapılarak yaşamını yitiren 2 kişiden tekstil işçisi Soner Uyar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, İzmir Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine Uyar'un ailesi ve akrabaları katıldı. İkindi vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Uyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.Öte yandan aynı faciada yaşamını yitiren Mehmet Aslan'ın cenazesi de bugün Menderes'in Bahçecik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.'NEDEN GİTTİĞİNİ KİMSEYE SÖYLEMEDİ'

Cenazede konuşan Soner Uyar'ın kardeşi Ceyhun Uyar, Olay gecesi Soner'in oğlu beni arayarak, 'Babam dereye uçmuş' dedi. Biz de açıkçası inanmadık. Sabah olunca diğer akrabalarım da aynı şeyi söyleyince olayın gerçek olduğuna ikna olduk. Oraya neden ve ne amaçla gittiğini bilmiyoruz. Yasak olduğu gün neden oraya gittiğini kimseye söylememiş dedi.


Mehmet Aslan, Menderes, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi - Son Dakika


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