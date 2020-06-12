Son dakika haber | Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası dolu nedeniyle beyaza bürüdü

Son dakika haberleri... Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, dolu nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, dolu nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda sağanak, yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu, tarım arazileri ile menderesler ve çevresini beyaza bürüdü. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yağışın etkisini gösterdiğini söyledi. İlçe merkezindeki sağanağın menfezleri tıkadığını, mahalle ve bağlantı yollarında oluşturduğu sıkıntılara da müdahale ettiklerini anlatan Geçtan, Perşembe Yaylası'nda yağan dolunun yaylayı beyaz örtüyle kapladığını kaydetti. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da dolu etkili oldu. Gölköy ilçesinde ise sağanak nedeniyle sanayi sitesi mevkisinde yolda su birikintileri oluşurken, bir iş yerinin zemin katını da su bastı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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