Menemen'de "mera gasbı" iddiası

İZMİR - Menemen'in Koyundere Mahallesi Muhtarı Davut Duman, hayvan besleyenlerin kullandığı mera alanlarının hayvancılıkla alakası olmayan insanlar tarafından usulsüz yollarla gasp edildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesinde hayvan besleyenlerin kullandığı mera alanlarının son zamanlarda usulsüz yollardan gasp edilmeye başlandığı iddia edildi. Devlete ait olan ve mera vasfında bulunan bölgede, hayvancılık dışında kullanılmak üzere direkler dikilerek usulsüz yollardan sahiplenilmeye başlandığını öne süren Koyundere Mahallesi Muhtarı Davut Duman, "Mera yerleri işgal altında. Her tarafı gasp etmişler. Bizim amacımız hayvancılık yapanlarla uğraşmak değil. Hayvancılık yapanlara her zaman destek veriyoruz. Biz yapılaşmaya karşıyız. Mera yerlerinde hayvanlar otlanır ama koskoca yerde birkaç hayvan gördük. Ülke ekonomisine katkı koyan hayvancıların yanındayız ama bu durum hayvancılık yapmak değil. Yetkililerin olaya el atmasını istiyoruz. Mera yerlerine gasp son bulsun. Burası mera olduğu için çivi çakmak yasak ama iki katlı ev yapmışlar. Devletin hiçbir kurumundan izin almadan kendi kafalarına göre yer çeviriyorlar" dedi.