Son dakika haber! Menemenspor Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Son dakika haber! Menemenspor Altınordu maçının ardından

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig'de son hafta Menemenspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de son hafta Menemenspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, sezonu değerlendirerek, tarihlerinde ilk defa çıktıkları TFF 1. Lig'de kalmış olmanın kulüp adına büyük başarı olduğunu söyledi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçta çok gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

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TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor sahasında Altınordu'yu ağırladı. Karşılıklı atakların yoğun olduğu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı ve sezonu değerlendirdi.


"İlk defa çıktığımız TFF 1. Lig'de kalmak bizim için başarı"


Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, güzel bir maç oynandığını belirterek, "İki taraf da genç oyuncularına şans verdi. İyi bir maç oldu ve skor da maçın gidişatını yansıttı. Bizim için önemli olan son maçı en azından kaybetmeden bitirebilmekti. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadığımız yerde de kaybetmemek önemli. İyi bir sezon geçirdik. Ligi yarın oynanacak maçların sonuçları sonrasında 9-11 arasında bitireceğiz. Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de ligde kalması ve üst sıralarda derece yapması kulübümüz açısından büyük bir başarı. İnşallah seneye bu başarıyı tekrarlayarak ligin kalıcı takımlarından biri olmak veya yeni bir hedefle yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.


Eroğlu, kaçan pozisyonlardan yakındı


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise ligin son maçını oynadıklarını hatırlatarak, "Menemenspor da lige yeni çıkmasına rağmen iyi ses getirdi ve uzun bir süre kaybetmediler, onları tebrik ediyorum. Biz de geçen hafta aldığımız galibiyetle ligi tamamladık. Bu maçı da kazanmak istiyorduk. İki taraf da kazanmak için sahada mücadele etti. Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde gol kovalayan, hücum futbolunu en iyi şekilde oynayan bir Altınordu vardı sahada. Bir türlü sonuçlandırmadık. Kaçırdığımız goller aslında bizim için ligin özetiydi. Kaçırdıktan sonra oyun dengesi rakibe geçti. Topa sahip olmadığımız bölümde kalemizde golü görebilirdik. Bu ligde oynadığımız diğer maçlarda zaten bunları yaşıyorduk. Girdiğimiz pozisyonların hepsini belki atamayabiliriz ama 1-2 tanesini skor anlamında kazansak oyun lehimize dönecekti. İkinci yarıda ister istemez oyunun belli bölümlerinde rakibe karşı pozisyon üstünlüğünü sağlasak da son bölümde golü bulduk. Golden sonra direkten dönen top ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Rakip de tabii ki kenarlardan getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 1-0'dan sonra belki 2 veya 3. golü bulabilirdik ama değerlendiremedik. Menemensporlu Samed Ali Kaya'nın attığı güzel bir golle maç 1-1 berabere bitti. Ligi tamamlandık. Bizim için üzücü olan Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağının kırılmasıydı. Buradan ona tekrar geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Menemenspor Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor
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