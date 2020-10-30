Son dakika haber! Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
30.10.2020 14:39
Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Kulübün açıklamasında, yarınki Ankaraspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 7 futbolcunun yanı sıra teknik ekipten 2 kişi ile 1'er kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin pozitif olduğu bildirildi.
Kovid-19 testi pozitif olanların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
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