Son dakika haber! Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

30.10.2020 14:39
Son dakika haber! Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Kulübün açıklamasında, yarınki Ankaraspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 7 futbolcunun yanı sıra teknik ekipten 2 kişi ile 1'er kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin pozitif olduğu bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif olanların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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