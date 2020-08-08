YENİ sezon hazırlıklarına tesislerinde başlayan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Akhisarspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan İzlandalı orta saha Elmar Bjarnason'a göz dikti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenilirken, Bjarnason için birçok kulübün teklif yaptığı bildirildi. Bjarnason'dan cevap bekleyen kurmayların Giresunsporlu Landel ve Bekir Yılmaz'la da temasları sürüyor. KR Reykjavik'te futbola başlayan 33 yaşındaki Bjarnason ülkemizde Elazığspor ve Gaziantep FK formalarını da terletti. Geçen sezon Akhisarspor'la 28 resmi müsabakaya çıkan deneyimli orta saha 3 gol atıp 3 de asist yaptı.