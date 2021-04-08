Son dakika haber... Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı - Son Dakika

Menteşe Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, iş yeri Belediyeye ait esnafa kira desteğini 2 ay daha uzattı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin devam ettiğini, yaşanan süreçte kiracıları olan iş yerlerine yönelik kira indirimini nisan ve mayıs ayını da dahil ederek 2 ay daha uzattıklarını söyledi.

Gümüş, kira indirimi kararını Meclis toplantısında oy birliği ile aldıklarını belirterek, "Pandeminin üzerinden 1 yıl geçti. Süreç devam ediyor. Bu süreçte hepimiz sadece sağlık yönünden değil, ekonomik olarak da zor günler geçiriyoruz. Belediye Meclisi olarak oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda kiracılarımıza destek olmaya karar verdik." dedi.

Şu an için 136 kiracılarına yüzde 50, 203 kiracılarına yüzde 25 kira indirimi uygulamaya devam edeceklerini anlatan Gümüş, iş yeri kapalı olan 3 kiracıdan ise bu süre zarfında kira almayacaklarını dile getirdi.

Gümüş, Belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.