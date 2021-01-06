Menteşe Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, iş yeri Belediyeye ait esnafa kira desteğinde bulunacak.

Menteşe Belediye Meclisi Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis gündemin 13'üncü maddesini oluşturan esnafa yönelik kira indirimini oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada Menteşe Belediyesi kiracısı olan 63 iş yerinden kapalı olduğu sürece kira alınmayacağını duyurdu.

Başkan Gümüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Belediyeler Kanunu gereği açık olan kiracılarına yönelik indirime gidebilirler" şeklinde bir genelde geldiğini belirterek, "Biz de kanun gereği, Belediyemiz kiracılarına yönelik bir liste hazırladık. Bu nokta da Belediyemize ait ancak pandemi nedeniyle kapalı olan iş yerlerinden 3 ay boyunca kira almayacağız. Açık olan ve işleri kötü giden iş yerlerine yine 3 ay boyunca yüzde 50, pandemiden çok fazla etkilenmeyen iş yerlerine de yüzde 25 olacak şekilde indirime gideceğiz." diye konuştu.

Kararın Meclise sunulduğunu ve oy birliği ile kabul edildiğini vurgulayan Gümüş, kiracı durumundaki 344 esnafa yeni yıl da 6 ay boyunca zam yapılmayacağını ve kira indirimine gidileceğini dile getirdi.

Gümüş, Belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.