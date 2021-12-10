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Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını - Son Dakika

Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını

10.12.2021 10:03
Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını

Son dakika habere göre Menteşe ilçesi Akyol Mahallesinde sabah saatlerinde baca yangınından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Menteşe ilçesi Akyol Mahallesinde sabah saatlerinde baca yangınından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akyol mevkiinde bulunan bir fırında yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 ve polis ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi.

Yangının önce fırının bacasından, ardından üst katta oturan bir vatandaşın dışarı koyduğu soba kovasından çıktığı iddia edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. - MUĞLA

Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını

İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Menteşe'de baca yangını - Son Dakika


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