Muğla'nın Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde arı kovanlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 adet arazöz ile Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke edildi. Çevrede bulunan vatandaşların da desteği ile kontrol altına alınan yangında çok sayıda arı kovanı küle döndü. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:26 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Menteşe'de çıkan yangında arı kovanları küle döndü - Son Dakika