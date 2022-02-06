Üye Girişi
Son dakika haber: Menteşe'de trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Menteşe'de trafik kazası; 3 yaralı

06.02.2022 02:07
Son dakika haber: Menteşe'de trafik kazası; 3 yaralı

Son dakika haber: Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarayandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarayandı.

Bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 AAY 541 plakalı araç, 48 AAD 200 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi, 112 Ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralanırken, 48 AAD 200 plakalı araçta sıkışan 1 kişiyi itfaiye AKS ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulanslar ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Atatürk Bulvarı, İtfaiye, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Menteşe'de trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
00:04 Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 02:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Menteşe'de trafik kazası; 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement