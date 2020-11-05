Son dakika haber | Menteşe'deki işyeri ve araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü
05.11.2020 11:17
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde aynı anda çıkan işyeri ve araç yangını için itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde aynı anda çıkan işyeri ve araç yangını için itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe Açık Oto Pazarı'nın karşısında bulunan işyerinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangının başlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Aynı zamanlarda otogar kavşağında da araç yangını başladı. 20 NH 069 plakalı aracından dumanlar çıktığını gören araç şoförü kendisini dışarı attı. Şoförün de durumu yetkililere bildirmesi üzerine iki ayrı yangın bölgesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - MUĞLA
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