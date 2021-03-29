Son dakika haber: Menzil'de çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ndeki çıkan yangın Kahta itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Menzil Köyü'ndeki bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden köylüler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söndürme çalışmalarına başlayarak yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfiye ekipleri yangını tamamen söndürüldükten sonra soğutma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlenmiş olundu. Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi. - ADIYAMAN