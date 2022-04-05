Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

05.04.2022 11:22
Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşanan mera yangınında 3 dönüm arazi zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşanan mera yangınında 3 dönüm arazi zarar gördü.

Olay, Emirdağ ilçesi Veysel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyün merasından dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaklaşık 3 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

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112 Acil Çağrı, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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