Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı

13.04.2022 17:01

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen iş yeri ve dağıtım yaptığı tespit edilen 5 araçta yapılan aramalarda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.T., M.A.T. ve A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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