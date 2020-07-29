Son dakika haber... Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı - Son Dakika
Son dakika haber... Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı
Son dakika güncel haberi: TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı, orta vadede ise yüzde 5 oranında seyredeceği tahmin edilmektedir.
TCMB Başkanı Uysal: "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı, orta vadede ise yüzde 5 oranında seyredeceği tahmin edilmektedir."
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29.07.2020 17:16:05. #1.13#
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